食環署稍後公布食肆員工申報不宜接種細節　業界憂掀訴訟

港府昨(27日)宣布明日(29日)起放寬防疫措施，但全部用接種新冠疫苗作為綑綁手段，令人質疑只為「谷針」。食環署署長楊碧筠今早(28日)在電台節目表示，食肆明日起實施「疫苗氣泡」後，如果要放寬營業限制，員工需要接種最少1劑疫苗，若因為健康理由不適宜接種，要諮詢醫生意見並提交證明。至於食肆員工可否以心理健康為理由，楊無正面回應，只表示當局會盡快公布具體細節。飲食業界則擔心，若有僱主解僱不想接種疫苗的員工，將會掀起一連串訴訟問題。

楊又指，政府公布「疫苗氣泡」措施前已與業界多次商討，認為大部分食肆都支持新安排，亦有心理準備在「疫苗氣泡」基礎上，呼籲員工接種疫苗，強調過往食肆、酒吧及其他表列處所屬於高風險地方，政府希望透過新措施令業界安全復業，在疫情反覆時毋須一刀切收緊防疫措施。

稻苗學會主席徐汶緯回應指，業界有5至6成員工願意接種疫苗，個別集團接種率達9成，估計絕大部分大型食肆、中式及酒店餐飲可以放寬安排，但要達到所有員工完成接種兩劑疫苗後14天，放寬至8人一枱，預料只有大面積的食肆可做到，1,000呎以下的食肆難以分區。

他透露，業界之前與政府商討時，當局只指因健康問題未能接種疫苗的員工，只須填寫聲明書而毋須醫生紙，但最終卻要求員工要有醫生紙，他對有關安排感到詫異；他不建議將不想接種疫苗的員工解僱，否則平機會及勞工處可能介入，如果有連鎖分店的僱主可與員工商討，將不接種疫苗的員工調配到不同分店。