港府反口不打針須醫生證明　酒吧業界：無奈下或解僱職員

港府為求谷針，開出放寬防疫措施或重開處所條件，要求食肆、酒吧等職員須先接種新冠疫苗。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今早(28日)在電台節目表示，當局要求業界全部員工及客人接種至少1劑疫苗才可有限度復業，只是「文字上復業」，因香港接種人數不多，即使酒吧復業，最多只得半成生意，部分業界或會思考應否重開，希望當局盡快啟動下一階段計劃。

梁引述政府與業界商討時提及，未能接種疫苗的員工只須填寫聲明書，毋須醫生證明，但最終卻要求須提交醫生紙，他對此感到愕然及詫異，指業界已反映醫生不知如何發出相關證明，認為安排混亂，卻仍遭無視。梁指出，一定有部分員工不想接種疫苗，又不希望出現解僱情況，但業界面對低彈性的措施，迫於無奈下或會解僱不接種疫苗職員。

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦指，政府反口要求未能接種疫苗職員提供醫生證明，執行上可能有難度，業界會盡力配合，但求勞資雙方避免摩擦及爭拗，並指員工認為自己不舒服，或心理上不想接種，要出示醫生證明有難度，業界對處理不願意接種疫苗的員工感兩難，不希望出現解僱情況。

黃續指，業界有近30%員工已接種疫苗，根據早前向50間食肆查詢結果推算，估計整體有60%食肆仍會維持目前4人1枱的措施，包括茶餐廳因面積所限而未有考慮尋求放寬，僅有200多間酒樓及酒店餐廳可達放寬至最高級別的要求，即所有員工完成接種2劑疫苗後14天，劃定範圍放寬至8人1枱等。至於用作檢查顧客接種疫苗紀錄的應用程式，他認為操作簡單，毋須顧客提供個人資料，員工只需要掃描顧客接種紀綠的二維碼，就會顯示接種1劑、2劑及是否使用假二維碼。他認同若借用他人二維碼，顧客應負上違法責任。

稻苗學會主席徐汶緯亦稱，業界有50至60%員工願意接種疫苗，個別集團接種率可高達90%，估計絕大部分大型食肆、中式及酒店餐飲可放寬安排，但要達到所有員工完成接種2劑疫苗後14天，放寬至8人1枱，預料只有大面積的食肆可做到，一千呎以下的食肆則難以分區。

徐同樣對政府最終要求員工要有醫生紙的安排感到詫異，因為員工要取醫生紙有成本，但明白政府擔心胡亂申請，希望雙方理解。他不建議將不想接種疫苗的員工解僱，否則平機會及勞工處可能介入，並舉例指連鎖分店的僱主可與員工商討，將不接種疫苗的員工調配到不同分店。