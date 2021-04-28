深圳灣口岸延長旅客清關時間2小時　明起生效

港府明日（29日）起擴大「回港易」計劃，身處內地城市的香港居民可經計劃返港免檢疫。政府發言人今（28日）公布，港府與深圳市政府經協商後同意，深圳灣口岸的旅客清關服務時間，明日起將由每日上午10時至晚上10時，較現時的晚上8點停止服務，延長2小時，直至另行通告。

發言人指出，考慮到內地與香港疫情的最新發展，同時為配合港府於明日起擴展回港易計劃，明日起將更改深圳灣口岸的旅客清關服務時間，以期在不增加兩地公共衞生風險的情況下，為因經商或探親等原因而有必要往來兩地人士提供便利，並逐步有序恢復兩地人員正常跨境往來。兩地政府會繼續留意疫情發展和實際需求，有序恢復深圳灣口岸的旅客清關服務時間。

因應疫情發展，港府自去年1月30日起先後暫停12個陸路或海路口岸的旅客清關服務，以盡量減少跨境人員流動和減低病毒傳播風險，現時陸路口岸中，僅深圳灣口岸和港珠澳大橋香港口岸維持有關服務。

工聯會理事長黃國預計，計劃擴展初期有較多港人返港，工會位於福建的辦事處亦已接獲數十個查詢，有港人因準備結婚，急於回港申請俗稱「 寡佬證」 的無結婚紀錄證明書。不過，由於港人其後若再入境內地，則需檢疫14日，令不少身處內地的港人打消返港念頭，黃認為，港府應與內地再作商討，讓港人可免檢疫北上，即使難以安排，亦應把已接種疫苗港人的疫檢期，縮短至3日。