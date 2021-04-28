疫苗接種證明令醫生陷兩難　專家憂現醫療爭拗及投訴

為谷針而設的「疫苗氣泡」將於明日(29日)起實行，港府要求飲食及酒吧等職員若因身體理由不適合接種新冠疫苗，不但須提交指定申報表，更要有醫生證明，惟做法引來業界關注，擔心醫生證明難做到。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(28日)在電台節目表示，醫生一定按醫學證據而判斷，但醫學上要簡單證明市民是否可以接種疫苗卻不容易，若市民認為不適合接種，但未有科學證據及非政府列明之情況，醫生難以發出證明，容易出現醫療爭拗及投訴。

他引述香港2款現有新冠疫苗的標籤指，由內地研發的科興疫苗有5類不可接種情況，但不包括血壓未能受控；而由內地及德國研發的復必泰疫苗更只有1類情況不可接種，三高、肥胖及糖尿病等均不是禁忌。何認為，政府容許食肆選擇放寬營業限制的措施，是希望推動市民接種疫苗，而4級制安排能照顧多方面需要，符合最高級別的食肆，在指定場區多人一枱風險較小。

呼吸系統專科醫生梁子超亦指，政府讓食肆選擇放寬營業限制的措施，防疫功效值得商榷，並指食肆員工只佔餐廳內的少數，傳染源和傳播主要在於食客，故認為要求員工打針作為放寬營業限制的條件，欠缺科學根據。

梁續指，放寬社交距離措施毋須與疫苗掛鈎，並舉例指內地放寬措施亦無與疫苗掛鈎，只要控制疫情做到「清零」，很多措施都可以放寬，反觀香港「疫苗遲疑」非常嚴重的特殊情況下，政府才會採取相關措施。

他指出，提供醫生證明可以豁免接種疫苗的安排，令醫療界有混亂和混淆，指若果根據說明書，只有對成分敏感的情況，或絕少控制不穩的長期病患者，才屬不適合接種。梁認為，醫生唯一可以考慮病人不適合接種的其他情況，是病人對疫苗有很大遲疑或誤解，令病人壓力大增，導致在打針時容易不適，而壓力過大更可能令病人打針後造成中風、心臟病等風險，此情況在長者身上很常見。他認為，更重要是重建市民對疫苗的信心。