港府稱與內地通關未有具體進展　正研與澳門建旅泡

香港新冠疫情反覆，與內地通關遙遙無期。有議員今日(28日)在立法會答問大會中質詢能否先與香港、澳門旅遊氣泡，特首林鄭月娥表示，上周四(22日)在內地出席一個公開活動時與澳門特首曾探討有關問題，現時港府已積極跟進。

新冠肺炎疫情重創旅遊業，旅遊界議員姚思榮今早指近日再有旅行社倒閉，關注港府能否先與澳門進行通關，及放寬本地遊，救助旅遊業。

林鄭月娥回應指，只要有空間就會放寬旅遊措施，現時本地遊在有條件情況下開放，情況許可會進入第二階段。她亦有就港澳旅遊氣泡與澳門特首商討，惟因為澳門及內地接近全面通關，故需要研究若港澳通關，如何令港人不能進入內地。

議員陸頌雄指現時內地人士內港不需隔離，但港人渴望回內地亦不用隔離，故關注政府香內地的協商情況，詢問有否特定指標。陸又指不少工友反映，希望政府提供疫苗假期，讓工人接種疫苗後可以休息，又能鼓勵更多市民接種。

林鄭月娥回應指她時常與內地官員提及港人回內地免隔離的訴求，副總理韓正對訴求表示明白，但仍希望香港先做好防疫措施，暫時並無明確指標，所以需市民共同努力，例如接種疫苗。

另外，印度新冠肺炎疫情嚴峻，有議員呼籲政府把關，又指香港疫苗接種仍未達群體免疫效果，促政府盡快與內地及澳門商討通關。行政長官林鄭月娥稱，兩地通關仍要探討，未有具體成績；本地的疫苗接種不理想。

林鄭希望本地逐步有序恢復活動，又指本港對疫情嚴峻的地方已經採取禁飛措施。對於兩地通關，林鄭稱仍需與內地及澳門探討，未有具體成績，需隨方向繼續努力，但強調生活便利始終要靠疫苗接種，但接種率目前不算理想。