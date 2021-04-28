港星旅遊氣泡自設不平等條約被轟 港府認衰研入境者打針

港府日前公布與新加坡「旅遊氣泡」細節，當中單方面要求參與計劃港人必須接種疫苗，從新加坡入境者則未有設限，被轟「為求谷針無所不用其極」，以及自設「不平等條約」。

議員邵家輝今日(28日)以港星旅遊氣泡為例，政府會否考慮向入境香港的人士提出同一要求，特首林鄭月娥回應時承認有關安排是當局的探討方向，但仍然要視乎當地疫情及制度，但為向市民展現接種疫苗後的便利，會盡力爭取並落實，但重申本地疫情不可鬆懈，稍一放鬆通行就變成不可能。

另一位議員盧偉國則追問商務氣泡是否可能，他形容過去工商專業人士頻繁來往兩地，但因疫情斷纜，問題相當嚴重，若該批人士打針後回內地能否縮短檢疫期。林鄭表示明白，當局亦正探討邊個省邊個市持開放態度，但承認進度並非大家想像中的快，會積極研究。

香港與新加坡的「旅遊氣泡」去年未啟動先爆破，政府日前公布港星旅遊氣泡將於下月26日重啟，惟港府為港人加辣，自訂「不平等條約」，單方面要求港人必須完成接種兩劑疫苗後14天才可參與。