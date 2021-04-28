國泰領300億公帑仍無助救亡　工會證實資方推自願離職計劃

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，去年領取港府近300億港元公帑救亡後，隨即停運旗下港龍航空，並大規模裁走5,300名本地員工，被斥無良心。有工會今(28日)透露，國泰今日向員工發信，指疫情下營運面對挑戰，將推出自願離職計劃，涉及機師、空中服務員及機場員工等。

國泰空中服務員工會主席王思敏指出，有關計劃屬自願性質，參加的員工按其年資，分別可獲2至6個月不等的「肥雞餐」，亦不會對沖強積金供款，截止日期至下月12日，並於2日後出結果，暫不設名額。王指，資方指推出計劃的原因是疫情下航班減少，人手過剩，惟她批評，工會曾在去年、國泰展開大裁員前，已提出自願離職計劃，但當時未獲接納，認為現時推出「遲咗」，令部分有經濟困難的員工被裁。

民航工會會長張樞宏指出，不少工友「一畢業就做國泰，做咗廿幾30年」，為公司打拚多年，加上部分人工資不高，今年上半年更要領取無薪假，經濟壓力大增，批評國泰以往裁員均有6個月賠償，今次卻縮減到2至6個月，斥今次賠償是「瘦雞餐」，認為資方應「畀多少少錢」，讓離開的員工有更多時間另謀高就。

國泰回覆東網查詢時表示，由於全球各國持續實施嚴格的旅遊限制及檢疫政策，國泰航空僅能維持基本航班。即使有關當局近期稍為放寬限制，但經營環境持續嚴峻，嚴重影響公司業務，需大幅削減航班運力，預計在短中期內不會有明顯改善。國泰續指，有見及此，並因應部份員工要求，決定向若干員工組別，包括機師、空中服務員及機場員工等，推出自願離職計劃，又指會為所有申請員工提供支援，當中包括具競爭力的離職方案。