九巴粉嶺撞欄削車頂釀6死　司機認危駕判囚4年

粉嶺公路前年12月發生嚴重車禍，一輛雙層九巴突然轉向直撞防撞欄外的樹叢，巴士上層大半被削去，車頂則掛在樹枝上，有乘客被拋出車外，事故終導致6人死亡和38人受傷。涉事車長早前承認危險駕駛引致他人死亡及他人嚴重受傷兩罪，今（28日）在區域法院被判入獄4年，停牌5年，及需自費完成駕駛改進課程。法官直言被告在睡意朦朧仍繼續駕駛，罪責嚴重，故判刑需具阻嚇性。

57歲被告文志光，承認於2019年12月18日，在粉嶺公路往上水方向危險駕駛一輛巴士，導致3男3女死亡，及5男3女嚴重受傷。被告過往只有一次不小心駕駛被判罰款的交通紀錄。辯方律師早前求情稱，被告在車禍前「個人硬咗」，隨後便發生意外，他事後感到十分愧疚，亦在庭上透過律師向受影響人士道歉。

案情指，當日下午4時許，被告沿粉嶺公路駕駛涉案九巴往上水方向行駛，當時車上有72名乘客，包括兩名兒童。當時巴士駛過一個右拐彎至案發地點時，卻突然左轉，擦過防撞欄衝入欄外的樹叢，巴士上層部分車頂被劏開，懸掛樹枝上，一對男女乘客被拋出車外。事件造成6人死亡和38人受傷。被告當時分別向到場的救護員及警員表示「我一時睇唔到，撼咗落棵樹度」、「行駛期間，我瞌一瞌」、「我見掛喺錢箱嗰個位個水樽好似就跌咁，咪執囉......一執就撞咗埋去」。

法官判刑時指，錄影片段顯示，被告在事發前曾打呵欠及打瞌睡，反映被告未有足夠睡眠。惟被告繼續駕駛，期間更未有握緊軚盤，最終導致意外發生。雖然沒有證據顯示被告曾超速駕駛，但被告作為巴士司機，卻令乘客性命置於危險之中，認為罪責嚴重。法庭最終就兩項控罪以5年及4年6個月監禁作量刑起點，扣除認罪減刑等因素後，再考慮到兩罪沿於同一事件，下令部分刑期同期執行，判被告入獄共4年。

新界北總區重案組第二隊總督察徐嘉穎在庭外指，判刑反映案件嚴重性。警方呼籲駕駛人士，尤其職業司機，對乘客及其他道路使用者需要肩負安全責任，駕駛時要專注並要密切留意道路情況，時刻忍讓，小心駕駛。