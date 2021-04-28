李柱銘吳靄儀被定罪　消息指大律師公會正調查　最嚴重可被釘牌

前年8‧18非法集結案中，有3名法律界人士被定罪，包括李柱銘及吳靄儀為大律師，何俊仁則為律師。有消息指大律師公會正就定罪對李柱銘及吳靄儀進行調查。據了解，若調查結果被裁定專業失當，最嚴重的處分為永久吊銷執業資格(釘牌)。法律界人士促請公會展開公平、公正的調查，將他們永久釘牌，達致以儆效尤的作用。

李柱銘在案件中被判入獄11個月，而吳靄儀則被判入獄12個月，但兩人均獲緩刑。有網媒今日(28日)指大律師公會稱執行委員會關注兩人的定罪，正對他們進行調查，但在有最終結果前不會公布任何細節。而執行委員會主席正正是大律師公會主席夏博義。李柱銘向傳媒查詢時表示沒有回應，而吳靄儀則暫時未有回應。東網已向大律師公會作出查詢，暫時未獲回覆。

執業大律師龔靜儀批評兩人在法律界打滾多年，竟公然知法犯法，帶頭參與遊行會錯誤誘導公眾，令他們誤以為參與該遊行並無問題，特別是「教壞年輕人」。有見及此，龔促請大律師公會展開公平、公正的調查，應永久吊銷他們的牌照，達致以儆效尤的作用。但是李柱銘早前提出上訴，要求撤銷其定罪，龔靜儀提到需等待有最終裁決才可展開紀律聆訊，認為程序漫長，不能於短時間內彰顯公義。

翻查大律師公會網頁資料，若然有大律師違反《行為守則》，大律師公會執委會會將投訴轉介至獨立運作的大律師紀律審裁組進行研訊，成員均由終審法院首席法官委任。倘若該名大律師被裁定為專業失當，審裁組有權頒布紀律處分，包括罰款、暫時吊銷或正式取消其執業資格。