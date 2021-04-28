望后石污水處理廠承辦商表現欠佳　大腸桿菌含量偏高

屯門望后石污水處理廠過往問題多多，其承辦商曾被揭發非法排污出大海。審計署今日（28日）發表報告，披露承辦商表現欠佳，部分排放的污水樣本中大腸桿菌含量偏高、混凝土保護塗層過早損蝕、紫外光消毒設施的自動清潔系統未能完全運作等，審計署建議渠務署繼續密切監察承辦商營運表現，並需檢討改善合約的扣分制。

斥資18.5億港元的望后石污水處理廠改善工程的設計和建造工程於2010年7月展開，經改善的望后石污水處理廠於2014年5月18日啟用。審計署最近就望后石污水處理廠的改善工程和營運進行審查，發現該廠經處理污水的大腸桿菌含量偏高。在2014年5月，即望后石污水處理廠啟用前1個月，工程顧問已發現，紫外光消毒設施的自動清潔系統未能完全運作，導致經處理污水的大腸桿菌含量偏高。

雖然承辦商在2014年7至10月期間更換了液壓筒，以即時緩解有關問題。但報告揭露，渠務署在2019年4月至去年10月期間作161次突擊檢查，當中有23天污水中大腸桿菌含量偏高，而承辦商作的調查最長要在1年後才有結果。

報告又指，污水處理廠的有機會接觸污水的混凝土構築物，原應塗上保護塗層以提供10年防護，但有關塗層過早損蝕，至2016年7月部分構築物的保護膜大幅剝落，令構築物外露和受到侵蝕。

另外，污水處理廠亦未能符合部分關鍵績效指標，經改善的望后石污水處理廠自14年啟用至去年10月，涉及8次未能符合13項關鍵績效指標中的5項指標的情況，渠務署從支付給承辦商 的款項中合共扣減逾56萬港元，最大一筆扣款為46萬港元，涉及14年8月發生非法排污事故，事故持續了大約11小時，導致14個泳灘關閉了大約兩天。然而，合約的扣分機制訂明每月最多只可就一宗事故扣減款項，不會考慮事故的嚴重程度。

審計署建議，渠務署應繼續密切監察承辦商營運望后石污水處理廠的表現，包括符合關鍵績效指標的情況，以及按預定時間檢討合約的扣分機制。而職業安全也有需要改善地方，污水處理廠曾發生工人懷疑跌進終端沙井死亡，其遺體在一個月後才被發現，報告認為應同時加強措施，確保設備和設施的維修保養工作適時完成。