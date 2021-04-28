隔音屏障工程耗時十年成本高　議員轟政府規劃差劣

隔音屏障雖可解決汽車噪音問題，但政府工程屢被批評造價高昂。立法會工務小組委員會今(28日)開會審議涉款約6.2億港元的寶琳北路及寶寧路加建隔音屏障工程，有議員批評政府加建隔音屏障工程成本高，認為政府應該節省公帑、用得其所。另有議員指加建隔音屏障會加重交通負荷，反問政府會否有長遠打算。

議員何君堯批評政府工程成本高、時間長，又質疑政府多次進行加建隔音屏障工程，為何仍需要聘請價格高昂的顧問，又指顧問本應監督工程理應可以「加速」，惟加建隔音屏障工程仍需約10年工程，表示難以理解。何又指現階段加建屏障需要環評及交通評估，指發展新地方應有隔音屏障等基本配套，倘若早在發展前加建，社會就會「少啲怨言、又慳錢」，而不應發展後才「亡羊補牢」。

議員柯創盛直言工程時間「非常之耐」，成本亦不理想，不少市民質疑6億港元成本實在太貴。柯又稱將軍澳人口不斷膨脹，擔心工程開始後附近道路只會「塞、塞、塞」，呼籲政府切勿進一步加重交通負荷。議員盧偉國則認為一般市民歡迎隔音屏障，但會擔心景觀問題，促政府採用物料方面有所調整。

政府回覆指不同工程成本有高低之分，顧問及駐地工人負責監管工程，並為政府把關承辦商有否偷工減料，強調十分重要。對於加建屏障，政府指倘若在規劃發展區期間興建會更好，但發展項目未必預算到交通狀況。另外，政府指會評估工程開支，並已經進行相關交通影響評估，各地方的屏障均有合適方案及低成本措施，但不同路段有不同設計，設計難以一概而論，強調取決於地基及環境。

會議上亦通過涉款涉款約1.9億港元的滘西村碼頭及荔枝莊碼頭改善工程，以及涉款約16.8億港元的元朗、大埔滘及油塘污水主幹泵喉建造及修復工程。