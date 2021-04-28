批港府防疫差谷針靠威嚇　飲食集團自費推動員工打疫苗

政府實行威逼利誘「谷針」，推出「疫苗氣泡」以接種新冠疫苗為前提，明日(29日)起逐步放寬食肆營業限制。連鎖酒家「譽宴」早前曾發通告要求全體員工接種疫苗，否則將安排停工，事件於日前引來職工團體到酒樓門外抗議。該集團今日(28日)直指政府控疫政策未如理想，但為求自救，不惜自發向打針員工發獎金，以保障員工及食客的安全及生計，「惟有自掏腰包推動(政策)」。

譽宴集團主席張家豪表示，公司以舉辦婚宴為主，共有4間分店，旗下約70%，即約100多名員工已接種2劑疫苗；而餘下30%，約30多人亦已取醫生紙證明毋須打針，當中大多為後勤人員，如洗碗工及清潔工等。他指出，由於全體員工都已就疫苗接種有所安排，故停工一事就不再生效。

張續指，集團於去年虧蝕約3,000萬港元，最嚴重曾連續4至5個月僅餘10%生意。而目前仍處虧蝕狀態，因此早前為配合政府防疫政策，不惜推出的多輪員工獎勵仍會維持，員工接種疫苗可獲1,000港元；若整間分店員工打齊2針則再獎勵每人1,000港元。至於未能打針的員工，若呈交醫生紙亦可獲500港元獎金。他期望所有員工打針後，集團旗下分店可成為新措施下的C類食肆，令生意有望回升至往日的60%。

他直言，有感政府針對各行各業的控疫政策不如理想，尤對專辦宴會的食肆較為嚴格，「明明食自助餐同放題嘅食肆一樣好多人，但係就冇人數限制」。談到明日開始新食肆控疫安排，但目前仍未知具體操作細節，例如不宜打針的員工如何填寫有關聲明；如何以應用程式識別已打針的客人等等，相信政府將會盡快公布。

「疫苗氣泡」下，C類食肆規定所有員工至少已接種1針疫苗，餐廳或部分範圍可劃出「C區」，區內堂食時間可延長至凌晨12時，且增至6人一枱。