立會通過二讀撥款條例草案　財庫局重申股票印花稅不設日落條款

立法會今午（28日）在40票贊成及1票反對下，通過二讀《2021撥款條例草案》。會議期間，財經事務及庫務局局長許正宇發言時表示，會繼續推行調高股票印花稅，表明未能支持部分議員提出加入日落條款、調高單邊稅率或延遲生效日期等建議，強調面對日益增加的財政壓力，有需要改善政府財政狀況，任何修訂都難以達到原意。

至於運輸及房屋局局長陳帆則重申為控制私家車數目，故增加私家車首次登記稅稅率及車輛牌照費，若押後處理汽車增長問題將更嚴重，與抑制私家車增長背道而馳，理應果斷實施，又指已考慮市民承擔能力。

發展局局長黃偉綸則指政府會持續開拓土地，新發展區及新市鎮將會是未來提供土地和單位的目標，政府又會全力發展新界北發展區，有潛力容納不少於20萬人口，其後會向立法會申請撥款，希望今年內可開展新界北發展的研究。

黃又指不單止需要提供更多土地，政府亦會加快發展過程，檢討工程程序有否加快空間。對於備受關注的深水埗主教山配水庫，他重申不會清拆水庫，而水務署亦已推出網上虛擬導覽，希望水庫能今年內開放讓市民參觀。