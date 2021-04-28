向夫直播熱水淋子女　婦人說法不一判刑押後

主婦與丈夫通電話時起爭執，竟開視像直播用熱水淋10歲女兒和7歲兒子，令兒子被2級燙傷。她的子女受驚大叫，驚動鄰居報警，再揭發她2天前嫌兒子吃飯慢，拿熱水作勢淋潑，熱水濺到兒子臉龐。該婦人早前承認普通襲擊、有意圖導致身體受嚴重傷害、及有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害3罪，原定今天（28日）在區域法院判刑。辯方求情指被告不但要照顧患有過度活躍及讀寫障礙的子女，且其夫又不努力工作，拮据下每天一家只能使用100港元，令她倍感壓力而犯事。法官聽罷求情後表示需時考慮，將案件押後至5月4日判刑。

本案代號「L.S.Y」的37歲女被告，分別被控於2020年2月10至12日，在家中襲擊兒子X、令X身體受嚴重傷害及企圖傷害女兒Y。據悉X現在傷勢已無大礙，但背部留有疤痕。辯方求情指，被告童年成長坎坷，曾在讀書時受到長期欺凌，令她變不敢交友及內向，不善向人傾訴問題。至長大後認識現時的丈夫並懷孕，卻得不到夫家祝福，夫家親友甚至連他們的婚禮也不出席。

辯方律師續指，被告的長女有讀寫障礙，幼子則有過度活躍及自閉問題，被告需要投入額外注意及精力來照顧他們。此外，其夫雖任職司機但不努力工作，常以各種藉口逃避開工，只想打機戲機及睡午覺，恍如未曾長大。由於收入拮据，被告每天只能用100港元處理全家開支。在案發時期，女兒升中考試及家庭經濟等問題，成為壓垮被告的最後一根稻草。律師表示，被告丈夫指被2名子女現已原諒被告，女兒更撰信稱成績退步了，希望被告快點回去教她；而丈夫則變得成熟，亦已預備與被告重建家庭。

辯方表示，雖然報告指被告重犯機會屬中度，但接受治療及家人支持可以幫助被告。惟法官留意到被告向心理專家講述與案情不同的版本。關於兒子吃飯太慢，被告指是被兒子嫌水太熱拒喝而被激怒，所以向兒子潑水，來指出何謂熱水。至於在電話爭吵時，被告就指倒水只是想喝水冷靜自己，及後因子女吵鬧激怒她，為了令子女安靜而淋他們。法官認為被告的說法不可能，不會有人喝80度熱水來冷靜，向子女淋熱水也不會令他們安靜。辯方同意被告犯下愚蠢及不能接受的事情，希望法庭輕判，讓被告能盡快與子女團聚。