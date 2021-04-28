力推動電動車得把口　僅佔政府車輛不足4%

港府近年大力推動電動車，但被踢爆未有帶頭改用電動車！審計署署長今（28日）發表最新一份《審計報告》，審視物流署管理政府車隊的工作後，發現政府使用電動車輛比率偏低，在政府車輛中只佔不足4%，數量更由2016年的249輛，減至去年年底的169輛，建議署方繼續研究市場上有否供應合適的電動車輛。

物流署表示，去年電動車數目減少，主因是有部門分別於2016及2018年發生涉及2輛電動電單車的火警，對其電池安全產生疑慮，最終以非電動車輛取代約40輛已屆經濟年限的電動電單車。審計署指出，留意到環保署已計劃更新採購的環保規格，如採購不超過5個座位的私家車，除有充分理據，否則應購買電動車。

報告指出，有決策局或部門不按配額制度使用服務，有40宗個案使用的服務，超過獲分配的部門配額，涉及27個決策局或部門；61宗個案即使未獲分配配額，亦有使用定期合約下的服務，涉及33個決策局或部門。另外，物流署逾期提交大量車輛使用量的每月報表，截至去年11月底，有988份每月報表逾期未交，最長逾期58個月。

報告又指，經抽查後發現，物流署需時甚久才能完成車輛採購，2016至2019年間，51輛已交付的車輛中，有43%、即22輛歷時3年才完成採購程序；有206輛編外車輛的累計保留時間超過一年，另有8個決策局或部門於2019年獲批保留編外車輛，但其現有車隊或未盡其用，批評物流署審核時未有考慮現有部門車隊的整體使用情況。