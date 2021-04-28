逾半檢證局非官方成員被揭無申報利益　與參展機構有關連

政府於2009年成立香港檢測和認證局(檢證局)，就檢測及認證業整體發展策略提供意見，但審計署發現，每年獲認可機構的數目淨增長中，5個年度內有3個年度未達基準，其中一年的淨增長更為0%。署方亦發現，有50%至71%的檢證局非官方成員，未有作出利益申報，令與其有關連的合格評定機構可能獲利。

報告提到，盡管個別機構會因應本身情況自行決定會否申請認可資格，但認可處每年均為獲認可機構的數目淨增長設定基準。審計報告指，認可處於2015/16至2019/20的5個年度中，有3個年度未達所設定淨增長為6個認可機構的基準，當中2018/19及2019/20年度的淨增長，分別僅為2個及0個認可機構。認可處亦未有就獲認可機構中止資格查明原因和是否需要採取跟進行動制訂指引。

認可處定期覆審每間獲認可機構，確保機構持續達到獲得認可資格的標準。但報告亦發現，截至去年10月14日，認可處40次尚未進行的覆審已逾期超過4星期，更有3次逾期時間達逾500天，當中最長的逾期期時間為651天(1.78年)。認可處解釋，因該3次覆審涉及兩間在內地設有分部的合格評定機構，駐內地的合格評定機構人員須前往香港辦公室，惟由於2019年爆發疫情，有關機構駐內地的人員未能來港接受評審，料處方今年實施遠程評審後，情況將會改善。

另外，由政府成立的非法定組織檢證局，負責為檢測和認證業的整體發展策略、內地及海外市場的最新發展等向政府提供意見，該局主席和成員由行政長官委任，成員包括檢測和認證業的從業員、商界及專業團體的代表。但審計署發現，2016至2019年期間，每年有12%至35%非官方成員並無出席檢證局任何會議，或只出席全部3次會議的其中一次。

檢證局的會議上亦曾出現成員未有披露潛在利益衝突的情況，例如檢證局於香港、內地及海外的貿易展設立攤位，符合資格的獲認可合格評定機構可邀提出申請免費使用攤位，以接觸其服務的潛在用戶。但2016至2020年期間，該局50%至71%的非官方成員與香港的合格評定機構有關連，相關機構可能會參與相關展覽，但在該局會議上討論和通過展覽工作計劃時，有關成員並沒有申報利益。

審計署建議，政府應加強推廣認可處的3項認可計劃，並確保認可機構的覆審適時進行，而在檢證局的會議上，亦應確保檢證局成員申請潛在的利突衝突。