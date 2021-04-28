工會轟港府失業援助措施成效不足　促設失業現金支援

本港經濟下行，失業大軍急增至約26萬人，惟港府仍堅拒推出失業援助金。有工會今（28日）表示，香港至今仍然受到疫情不穩定的影響，預期勞工市場情況難以短時間內得到顯著改善，惟港府僅以失業綜援等作支援，相對每月持續增加的失業及就業不足人數，成效及針對性明顯不足，促當局盡快推出失業現金支援，協助工友度過眼前難關。

港九勞工社團聯會指出，本地勞工市場在新冠肺炎爆發後急劇惡化，最新失業率已攀至6.8%，約26萬人失業，就業不足人數亦達15萬人，人數直逼2003年沙士時期，若以330萬受僱的勞動人口計算，平均約12人就有一人失業。該會續指，近期僱員被迫放無薪假、停工、減薪甚至裁員的情況普遍，尤其放無薪假日數比例高、持續時間長，對打工仔女生計造成極大影響。

勞聯認為，港府必須直接支援僱員及失業人士，才能與民同行，助其度過困境，建議當局為失業及停工的工友提供失業援助金，每月發放9,000港元津貼，為期6個月；並容許放取多日無薪假的勞工申請「百分百擔保個人特惠貸款計劃」。另外，當局亦應協助待業、停工或收入大減的僱員，學習新技能或提升職業資歷，以增加工作機會擴闊出路。