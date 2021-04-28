漁護署懶散度日　86%貨物查驗無紀錄　督導員覆核敷衍了事

本港經常出現走私瀕危物種的個案，惟負責的漁護署卻「懶懶閒」。審計報告今(28日)指，漁護署有86%的貨物查驗沒有紀錄在系統，另外，原用作覆核的督導人員查驗系統，由本來抽查當中的5%，被揭每年只佔0.1%至1.4%，上樑不正下樑歪。審計署稱漁護署應採取措施，確保有關人員進行足夠的督導檢查。

根據漁護署現行指引，所有列明物種，無論須否申領許可證，都必須於進入香港境內時或被移離香港前經漁護署查驗，如審視文件是否有效、標本物種、數量是否符合所述的貨物詳情。然而，審計署報告所指，在2016至2020年期間，漁護署瀕危物種保護科與進出口科合共進行12.1萬次貨物查驗紀錄中，有86%，即約10.4萬次沒有記入發證及執法系統中，當中瀕危物種保護科有2.7%未有紀錄在系統，進出口科更嚴重，有99.97%沒有紀錄，審計處無法確定有關人員是否有進行抽查工作。

根據瀕危物種保護科的操作手冊，督導人員應從檢查人員每年已進行的貨物查驗個案中，隨機抽選5%予以再度查驗，惟審計報告指，漁護署在2016至2020年期間，瀕危物種保護科督導檢查工作，每年只佔0.1%至1.4%，遠低於本來的5%。審計署認為，漁護署應採取措施，確保有關人員進行足夠的督導檢查。

為了偵測和防止有人違反《保護瀕危動植物物種條例》，漁護署會到濕貨市場、水族店、寵物店、花店、工藝品店和中藥店等零售店進行店舖巡查，目標是每年巡查約1500 次，惟自19年至20年，其巡查次數並不達標，分別只有1132次與376次，但並沒有文件證明漁護署曾檢討店舖巡查的目標次數，審計署又從2017年的店舖巡查報告中抽查了約150份，發現當中有24 間店舖已經停業，但至去年12月，有67%仍未從發證及執法系統的店舖名單中刪除。

另，由2010年截至2020年11月30日，涉嫌違反《條例》，而立案調查的個案共有6126宗，漁護署列出有327 宗顯示為正在調查及檢控，審計署發現當中有31宗，即10%與違例日期相距5年以上，建議漁護署應檢視發證及執法系統內所有顯示為正在調查及檢控的個案的狀況，按情況在個案超過檢控時限前盡快提出檢控。

漁護署在今年2月回應指，沒有規定必須把進出口科進行的查驗比率記入發證及執法系統，至於瀕危物種保護科進行的查驗，其後就當中40%的個案採取執法行動，因此，代表所有標本已在檢取前查驗。審計處認為該署需採取措施，確保把所有貨物查驗記入發證及執法系統，以便管理層監察和檢視。另外，漁護署在去年10月前並沒有備存違規店舖監察名單，經檢討後決定恢復要求備存監察名單的規定，又正檢視所有顯示為正在調查及檢控和有待申請法庭命令的個案。