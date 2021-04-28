七旬釋囚無錢開飯圖捉鴿煲湯　認虐畜罪判緩刑

在監獄渡過30年的七旬釋囚，聲稱因經濟拮据，兩度企圖用石塊「狩獵」路邊鴿子，以煲「鴿子湯」充飢。他今日（28日）在九龍城法院承認兩項企圖殘酷惡待動物罪，求情時表示入獄多年，6年前始准假釋，惟出獄後生活困難，牢獄生活又使他與社會脫節，不知道社會對動物權益的最新認知，才會試圖捉鴿食用。主任裁判官嚴舜儀指出案情嚴重，足以判監，但是考慮被告的背景，決定判處2個月監禁，但准緩刑18個月，並告誡被告「對任何生物都絕不能使用暴力。」

控罪指，70歲被告鄧創樹於2020年11月17日，在長沙灣地鐵站A1出口外，企圖殘酷惡待鴿子，導致該些鴿子承受不必要的痛苦。被告另被控於2021年3月3日，在黃大仙鳳德邨斑鳳樓外，企圖殘酷惡待鴿子，導致該些鴿子承受不必要的痛苦。據悉，被告因犯謀殺罪而入獄。

案情顯示，去年11月17日有市民在長沙灣地鐵站外，看見被告一手捉緊掙扎中的鴿子，另一手則拿着拳頭般大小的石塊，遂喝止被告。惟被告未有理會，直至2分鐘後才放開鴿子，事件最後被報警處理，警方將被告列作通緝人士。今年3月3日，被告在鳳德邨內，從膠袋內拿出一塊石頭再擲往一個花槽，頓時群鴿亂飛。有警員剛好目擊事件，他上前作調查，見無鴿子倒地，因被告在通緝名單中，故當場拘捕他。被告在警誡下稱想捉鴿子煲湯。

辯方求情指，被告出獄後生活拮据，他任職清潔工，月入約2,000至5,000元，但劏房的住宿開支佔去收入一半，使他無錢開飯。被告不願靠搶劫過活，才找野生動物充飢。辯方遂指，兩次事件都沒有導致任何鴿子受傷，冀法庭寬大處理。裁判官判刑時，認同本案讓被告有機會去理解現今社會對動物權益的看法，並告誡被告日後要與動物好好相處。