智障童墮樓死因續審　院舍主管認閉路視形同虛設

中度智力障礙及自閉症的少年，5年前在私營殘疾人士院舍「康橋之家」住宿期間墮樓身亡。死因裁判法庭今天（28日）就事件繼續研訊，院舍時任主管承認院舍內的閉路電視並無運作，故無法拍到死者墮樓前的情況，裁判官黃偉權即質問「啲閉路電視唔開又無屏幕，要嚟做乜嫁？」主管沉默十數秒後回應「我一去到嗰度都無開過」，並指社署職員巡查期間從無檢視過閉路電視。

死者梁子駿於2016年8月23日去世時僅14歲，生前住在康橋之家約一年半。院舍時任主管吳純真作供指，當日接到保安員通知，有人從高處墮下，問她是不是有院友跌落後巷。後來確認了死者身份後，她被警員帶上警車等待協助調查。她稱當時不知道在警車上可否打電話，所以沒有即時通知死者母親。

吳表示，不記得案發當日院舍有多少員工上班。在死因研訊主任多次追問下，她回答「多過5個，但唔記得多唔多過10個」，並強調「有跟足社署要求」。代表死者母親的大律師根據吳在案發翌日錄取的口供，指出當日有1名主管、2名保健員、2名護理員及1名司機上班，照顧總共91名院友，對比社署指引，缺少了1名護理員，不符合實務守則。吳承認當日的人手不足以應付需求，因保健員有時要帶院友外出覆診、護理員有時要落樓下接送院友、有部分同事要在廚房預備食物、司機需外出工作等。