華大基因錯驗26宗確診　仍有密切接觸者坐「疫監」未獲放行

港府化驗承辦商華大基因早前單日驗出30宗確診個案，最終衞生署證實高達26宗為「假陽性」，即沒有確診，連累多名病人及密切接觸者無辜入院及檢疫，衞生署本周一（26日）曾指相關的密切接觸者已陸續獲解除檢疫令。不過截至今日，仍有密切接觸者在酒店隔離，稱須留至本周五（30日）才獲放行。

民主黨醫療政策發言人袁海文表示，Raymond（化名）與太太本月15日入住荃灣西如心酒店，曾入住確診女房務員（11702號個案）所收拾的房間，因而被列為密切接觸者，本月21日被送至位於觀塘的隔離酒店，須留至本月30日。該女房務員的樣本正是由華大基因負責檢測，屬「假陽性」個案之一。Raymond已接種第一針由內地及德國共同研發的復必泰疫苗，本月30日要接種第二針，但至今仍被隔離。

袁海文批評，事件顯示政府防疫措施執行上非常混亂，假確診者已出院，但密切接觸者仍被隔離的情況是非常荒謬。他認為今次事件是冰山一角，反映政府抗疫政策混亂，邏輯欠奉，更連累市民無辜「坐疫監」。根據衞生署網頁，誤被當成確診的個案至今仍未移除確診編號，東網正向衞生署查詢詳情。