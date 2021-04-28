去年422人次涉反修例入懲教院所　36%未滿21歲

懲教署今日（28日）發表2020年工作回顧，去年本港受疫情摧殘，案件審理工作受影響，間接令去年全年收納入懲教院所的還押或定罪人次，較2019年減少。然而，由於因社會暴亂事件被捕的個案陸續進入司法程序，還押在囚人數目增加，致去年每日平均還押在囚人數升至1,962人，創下近10年的歷史新高。其中，去年涉及反對修訂《逃犯條例》風波的暴力或違法罪行而收納入院所的高達422人次，當中36%未滿21歲。

去年涉及反修例風波而入懲教院所的422人次中，服刑有181人次，還押候審則有241人次。其中64%即269人次為21歲或以上，包括服刑有135人次，還押有134人次；其餘36%即153人次未滿21歲，包括46人次服刑及107人次還押。這些人士涉及罪行包括非法集結、管有攻擊性武器、縱火及參與暴動等。

懲教院所去年收納了134名高保安風險人士（即甲類在囚人士） ，當中55名為還押人士，較前年多12人，增加28%。其中涉反修例事件而服刑有2人，還押候審則有12人。

院所每日平均還押在囚人口方面，由2011年的1,436人上升至2020年的1,962人，增加37%，去年單日還押人數最高達2,195人，署方預期相關數字在今年會持續高企及有進一步上升趨勢。其中21歲或以上的男性人口的升幅最大，由2011年每日平均1,023人上升至去年1,521人，增加49%。由於還押在囚人士數目大增，對荔枝角收押所和大欖女懲教所造成極大壓力，署方已將部分人士轉移至赤柱監獄及羅湖懲教所收押。

整體而言，去年全年收納入懲教院所有11,967人次，較前年的14,224人次減少16%，院所每日平均在囚人口有6,902人，按年下跌11%，每日平均收容率為62%。此外，去年在囚人士被紀律檢控的個案達4,332宗，按年增11%，共有2,488名在囚人士曾被紀律檢控，比前年多85人。