考生收音機多次發干擾聲轉特別室　DSE英文科聆聽漏數題

新冠肺炎疫情下第2年展開的香港中學文憑試(DSE)，英文科聆聽及綜合能力今日(28日)開考，試題分為「A部必答」及「B部選答」，其中A部與學生搜集世界博覽會的資料有關，而B部則與舉辦網球比賽相關。有考生表示，今年深淺程度與往年相若，錄音的語速平均，亦沒有奇怪口音，但在A部最後有部分題目，由以往的填充字詞變成填寫完整句子，屬較少見的題型，考驗學生的整理能力。

在位於新蒲崗的原校李求恩紀念中學應考的萬同學，因在聆聽錄音初期，收音機多次出現干擾聲，需轉到特別室應考，因而錯過了幾條題目。

該校助理校長英文科科主任鍾嘉雯表示，今年英文科試卷與往年程度相若，當中的A部必答部分的最後1個表格，每題需要作答2個答案，一旦第1個答錯，第2個亦會失分。另一科主任簡麗妍指，必答部分的第49及50題，要求考生續寫句子，而非用自己文字作答，故會限制了考生。

此外，科主任張卓蕊指，B部選答部分，由於與網球競賽有關，涉及一些專門術語，例如「Serve」是解作開球，學生未必認識。

考評局表示，今日的英文科卷三考試，約有48,660名考生報考，合共設有450個禮堂試場及510個特別試場。截至今日下午3時，有2名考生於竹篙灣檢疫中心應考，2名考生向考評局公開考試資訊中心報告須接受強制檢測，其中1人如期應考，1人最終未有應考。