98%受訪者贊成訂立工殤紀念日　工會促港府改善職安健

適逢今日（28日）是「國際工傷紀念日」，有工會表示，今年內以問卷訪問492名港人，當中有98%贊成訂立工殤紀念日；91.3%同意在公眾地方豎立工殤紀念碑。工會指出，工人為建設社會而受傷甚至犧牲，港府卻沒有給予一個體面的悼念，批評政府對此視而不見，只想粉飾太平，促當局盡快成立工殤紀念日及豎立工殤紀念碑，以示其對工傷者的重視，並應持續改善職安健，以避免悲劇發生。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，該會今年內已跟進25宗死亡個案，當中有9宗屬建造業的工業意外死亡個案，其同事「做到無停手」，家屬亦哭到肝腸寸斷，批評政府沒有展現承擔，更欠受傷工人、家屬一個交代。她指，受傷工友的故事是一個血淋淋的教訓，批評政府對此視而不見，只想粉飾太平，而本港近年的職安水平亦未有大幅改善，悲劇不斷重演，促當局承擔起其應有的責任。

另外，工聯職安健協會今早到政府總部請願，指疫情持續多時，不少工友為生計而要趕工，部分因轉行而在工作上出現「生手」的情況，增加工業意外發生的機會，或會引致有關家庭出現經濟困難，甚至面臨喪親之痛。該會促請當局加快提高職安健法例罰則，加重刑罰以收阻嚇作用；並推行「中央職業保險補償基金」制度，為未能購買勞工保險、從事高風險行業的工友，購買勞工保險等。