涉粗口罵警衝防線　官指未至破壞安寧判無罪

港鐵太子站「831」事件半周年，旺角一帶有市民聚集，翌日凌晨警方採取行動，期間一名就讀香港專業學院的男子，被指一邊用粗口罵警，一邊急步走向警方防線，因此被控一項參與非法集結罪。該男子否認控罪受審，今天（28日）在西九龍法院被裁定罪名不成立。裁判官劉淑嫻指，控方不能證明被告曾與他人集結在一起，又認為其行為不足以構成破壞社會安寧。

36歲被告陳子全，報稱學生。陳被控於2020年3月1日，在旺角彌敦道與亞皆老街交界與其他不知名人士參與非法集結。

警員早前作供指，當日凌晨1時許，約30人在案發地點對開聚集叫囂。警方設立防線，給予兩次口頭警告，又發射胡椒球彈驅散，人群才漸漸散去。然而，被告不但仍留在馬路，更大字形橫舉雙手、獨自急步走向警方防線，沿途喝罵「X你老母死黑警」、「射我啦死黑警」等。警方警告無效後，先後向被告方向發射3發胡椒球彈，均在被告不遠處着地。但被告仍愈走愈近，警方於是上前拘捕他。

裁判官裁決時指，警員作供時承認第一次發現被告時，是在人群散去之後。控方沒有足夠證據指被告曾身處人群中，或與群眾有着共同目的。考慮到被告當時獨自一人，他只是說粗口及舉高手，而沒有傷害他人或損壞財物，因此裁定控方證供未能滿足集結罪的元素，被告行為亦不足構成破壞社會安寧。