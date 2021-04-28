中港網購投訴平台啟用2年收2宗投訴　商說條例適用於網購

不少港人透過內地網購平台搜購價廉物美的貨品，遇有消費陷阱便難追索，中港兩地消費者協會2年前成立平台，商務及經濟發展局今(28日)回覆議員提問時透露，平台啟用以來只收到2宗個案，其中有港人購入4萬元人民幣的個人護理產品，但品質有誤；另有港人購買5280元人民幣的玩具，但遭延誤送貨。

商經局指消費者委員會在2019年與中國消費者協會達成合作協議，透過協會旗下「電商消費維權直通車平台」計劃，如消費者與網購平台發生消費糾紛，只要符合條件，消委會會把投訴上載至平台，並由商戶接聯絡投訴人處理。2019年11月啟用至今，只接獲兩宗投訴，其中一宗在2020年發生，投訴人在網站購入4萬元人民幣的個人護理產品，因品質有問題而要求退款，惟商戶指因該港人已開啟及使用貨品，拒絕收回，故未能和解，另一宗投訴於今年轉介，其中投訴人在網站購買5280元人民幣的玩具，但遭延誤送貨，現時仍在跟進中。

平台目前有指定25間內地網購電子商戶，當中只有兩至三間是香港人較為熟悉和較常消費的商戶。政府指，現時《商品說明條例》禁止包括「虛假商品說明」及「誤導性遺漏」等不良營商手法，對網上及實體商戶的營業行為同樣適用。當局會繼續密切留意網上平台的發展，有需要時檢討有關的法例，確保消費者權益得到保障。