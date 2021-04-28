上訴庭裁定暴動案不在場可入罪　夫婦啟動終審上訴程序

高院上訴庭早前就2019年7月28日中西區暴動案作出判決，裁定夥同犯罪原則適用於非法集結或暴動的控罪，而入罪與否不一定與被告是否在犯罪現場有關。在案中已獲判無罪釋放的一對夫婦不服上訴庭的判決，並已啟動終審上訴的程序。

該宗暴動案於去年經過審訊後，區院法官郭啟安裁定案中3名被告全部無罪釋放，3名被告包括湯偉雄及杜依蘭夫婦，以及1名女學生。律政司其後引用《刑事訴訟程序條例》第81D條，將法律問題提交上訴庭，要求上訴庭釐清涉及非法集結和暴動罪的法律觀點，但不要求上訴庭改判3名被告罪成，這是自1997年回歸後首次引用該例。

上訴庭於上月裁定，夥同犯罪原則適用於非法集結或暴動的控罪，更指出透過社交媒體發放訊息鼓勵他人參與；為示威者提供資金或物資；在犯罪現場附近把風；駕車接送示威者逃離現場，均可能跟主犯一樣，需負上非法集結或暴動罪的刑責。

湯偉雄及杜依蘭夫婦日前已入稟法院，向上訴庭申請到終審法院上訴的證明書，要求上訴庭證明案中有重大的法律爭議，以便提出終審上訴許可申請。