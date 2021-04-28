周六福珠寶入稟高院　控香港公司冒名影射

在內地有3600間店舖的金飾珠寶零售商「周六福」，於昨日（27日）入稟香港高等法院，民事控告一間與它的名字相類近的香港註冊公司，指稱該公司侵犯商標和假冒影射。被告公司更涉嫌聘用原告的前代言人蔡少芬，擔任其品牌代言人以混淆公眾。原告現要求法庭頒令，禁制被告繼續侵犯或影射其商標，要求被告改名，交出所有影射文件及產品，並向原告交代帳目及作出賠償。

本案兩名原告，是在內地註冊的「周六福珠寶股份有限公司」（首原告）、及於香港註冊的「香港周六福珠寶國際集團有限公司」（次原告）。而被告則名叫「香港周六福珠寶金行國際集團有限公司」，次原告與被告的名稱只差「金行」兩字。入稟狀指，首原告與次原告（以下統稱「原告」）均屬同一集團，於2004年成立，是內地其中一間最大型的珠寶設計、製造及貿易商，在中港兩地均有註冊商標。在2012年，原告先在香港開設陳列室，後於2016年及2017年進駐旺角開店。

原告續指，2008年成立的被告，其董事及股東均是內地人。被告在公司名稱、商標、產品及業務方面均影射原告，被告在內地用上「周六福」的名稱開店，去年11月至12月間，被告在內地共有473間特許經營店，分店遍布22個省、市、自治區。被告本來亦有意在香港開店。原告指它在2015年至2019年間，曾簽約聘請藝人蔡少芬為其品牌代言人。但在合約完結後，被告便立刻挖角聘請蔡擔當代言人。被告亦透過影射商標，在微信公眾號推廣其產品。原告指稱，被告是刻意瞞騙及誤導公眾，令公眾混淆被告的產品及服務乃是原告的出品，被告利用原告所建立的信譽營銷，令原告蒙受損失。