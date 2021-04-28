去年10人違反公眾地方猥褻　無人判監

本港有關性罪行法例改革多年來停滯不前，港府早前終決心修例建議制定立新的窺淫、未經同意下拍攝私密部位，以及未經同意下發布私密影像罪，各可判囚5年，但修例工作目前仍在進行中。有議員查詢近年干犯「破壞公眾體統」、「在公眾地方的猥褻行為」，以及「發布淫褻物品罪」的數字；其中去年違反公眾地方的猥褻行為而被控人數只有11人，定罪人數有10人；但無人判處即時監禁，大部分人只判處罰款、感化令或緩刑等。

議員周浩鼎就近期網上有人發布違法的猥褻片段，向保安局作出質詢。保安局指出，去年涉及違反公眾地方的猥褻行為而被控人數只有11人，定罪人數有10人；然而無人被判即時監禁，大部分人只判處罰款、感化令或緩刑等。

至於發布淫褻物品罪檢控人數，局方指去年檢控31人，較前年檢控60人減近半；而去年定罪人數只有30人，前年則有59人，同樣減幅接近一半。當中絕大部分被定罪人均判處即時監禁，去年有38人，前年則有58人。

另外，去年有170人被控「作出有違公德的行為」，定罪人士則有158人；當中只有24人判處即時監禁，其餘有82人判感化令；39人為社會服務令；13人則安排緩刑。

保安局指，《刑事罪行條例》訂明任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，一經定罪可處罰款1,000港元及監禁6個月。而《淫褻及不雅物品管制條例》第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，一經定罪最高可判處罰款100萬港元及監禁3年。另違反「作出有違公德行為」罪，可根據《刑事訴訟條例》第101I條最高判處監禁7年。