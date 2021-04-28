停車場電動車充電設施不足　議員斥與政策相矛盾

政府近年積極推廣以電動車取代傳統燃油私家車，惟電動車充電位並不足夠。有議員今日(28日)在立法會工務小組委員會審議上水第4及第30區的公眾停車場項目時，斥停車場內僅有約3成停車位附有電動車充電器實屬不足，與政府推動電動車的政策矛盾，直言支持意欲大大減低。其後，涉款約8.22億港元的上水、東涌第99區的公眾停車場，及東涌第99區的公共運輸交匯處於在席議員3票贊成、2票棄權下通過。

議員田北辰指上水停車場內僅有3成泊車位附有電動車充電器，引述政府指視乎需求增加附有充電器的電動車泊位是離譜，稱停車場的設計與政策矛盾，並無誘因鼓勵市民改用電動車。田又稱，倘若政府仍堅持停車場僅有3成充電位則難以支持項目。

議員何君堯則直言停車場應地盡其用，現階段的設計效率低、不方便，批政府「錢就搏命用、但欠缺效益」。他又斥政府缺乏前瞻性，應預留更多車位，直斥停車場設計「好差、愈睇愈唔鍾意」。何又稱，停車場坐落於公共屋邨附近，但每個車位的成本價約115萬，反問政府「你話啱唔啱？」最後，2人均投下棄權票。

政府則回應指，可於後期增加電動車充電設施，環境局亦有鼓勵屋苑自行安裝設施，會跟進相關問題。政府又稱希望停車場可以地盡其用、用得其所，但仍需考慮面積及公屋發展需求。