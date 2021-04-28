南豐爭產案陳慧慧上訴　法庭押後判決

已故「棉紗大王」南豐集團始創人陳廷驊的次女陳慧慧，與其母親楊福娥就家族財產分配的訴訟，高院原訟庭於2016年裁定陳慧慧敗訴，要賠償予其母親楊福娥，估計涉款87億港元。陳慧慧其後提出上訴，在等候上訴期間，楊已經去世，要由法庭指派的梁秉釗律師代表楊的遺產繼續進行訴訟。案件今午（28日）於高院上訴庭開庭處理，不過由於與訟雙方已就上訴理據及回應呈交書面陳詞，庭上亦沒有再闡述相關的理據，只就部分書面陳詞作澄清，聆訊在不足半小時便完結，上訴庭3名法官決定押後作書面裁決。

上訴人陳慧慧一方的主要上訴理據，是指雖然按其家族協議，陳慧慧在收到家產後，要將當中的三份之一，即約15億港元給母親楊福娥。不過因楊表示要再把該些款項分給女兒、孫兒及家族慈善基金，自己只收取3億港元，因此陳只是按母親的意願行事，並無犯錯亦無誤導母親。而陳慧慧亦會把該3億元資產，計算升值後向母親遺產支付約3.7億港元。

至於答辯人楊福娥一方則認為，原審法官的裁決並無犯錯，不過就如何執行裁決方面，楊福娥的資深大律師就認為，除了支付資產升值後的價格（估計約87億港元），或交代過去12年差額帳目外，亦可加入另一選項，以物業代替現金支付。