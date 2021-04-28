誇大入息騙26萬握手費　保險代理判囚半年

一名前保險代理提交虛假入息證明，詐騙友邦保險向他提供逾26萬港元「握手費」，以獲得較優厚的薪酬福利。廉署接獲貪污投訴後，決定落案起訴該名保險代理一項欺詐罪，他兩星期前在東區法院被裁定罪成，今日（28日）被判監禁6個月。

案中被告為友邦保險前保險代理人李德山（56歲）。案情透露，友邦保險為鼓勵有經驗的保險代理人入職，會在招聘時向他們提供包括「握手費」在內的多種薪酬福利；而所謂「握手費」是根據新入職者過去24個月入息證明結單上所示的入息計算。

被告於2014年3月獲邀加盟友邦保險，他向友邦保險提交於2012年2月至2014年1月期間，他在另一間保險公司任職時的佣金帳戶結單，作為入息證明以計算「握手費」，該佣金帳戶結單總入息為約110萬港元。

最終被告於2014年5月加盟友邦保險後，獲得一筆逾26萬港元的「握手費」。惟廉署調查發現，被告於上述期間的總入息其實不足13萬港元。若友邦保險知悉被告的佣金帳戶結單總金額被誇大逾94萬港元，便不會聘請被告，及向他批出任何「握手費」。