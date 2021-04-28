遇查襲警並棄藏汽油彈袋子　青年判囚21個月

前年11月有警員在沙田看見一名青年疑將袋拋入城門河，上前截查時遭青年推撞胸口，及用頭撼他的額頭，最終被制服。警方後來將袋撈起，發現內有6個汽油彈和鑽嘴等物品。青年早前被裁定襲警和在公眾地方管有攻擊性武器罪罪成，今天（28日）在西九龍法院接受判刑。裁判官香淑嫻直指控罪及案情嚴重，汽油彈是易燃物品，一旦燃點會造成難以預見的傷害；加上案中另檢獲打火機等物品，認為被告準備隨時使用該6枚汽油彈。考慮到案發時正值暴力示威高峰期，以及背景報告顯示被告沒有悔意，故重判被告入獄21個月。

23歲被告林頒法，任職游泳及健身教練。他被控於2019年11月3日，在沙田大涌橋路瀝源橋襲警，以及攜有6個汽油彈。辯方今進一步求情時指，事件對被告上了當頭棒喝的一課，被告已明白嚴重性，而事實上，並沒有證供顯示被告有意圖使用袋內的物品。不過，裁判官反駁稱，若證據反映被告曾經使用，控罪將會是縱火而不是管有武器。

審訊時警員供稱，他當日在沙田一帶兜截，期間見身穿黑色衫褲的被告在橋上，將胸前的袋拋落城門河。陳上前表露身份並打算截停被告，豈料被告突然衝向他，雙手推了他胸口，又不停掙扎用頭撞他前額，最終他要在同袍協助才能制服被告。他隨後看見一個袋在河道漂浮，特徵與被告拋下的袋脗合，撈起後發現汽油彈等物。而被告就否認將袋拋落河，撈到的袋非他所有。裁判官在衡量雙方證供後，裁定被告罪名成立。