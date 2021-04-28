導盲犬受訓遭強行拉扯　網民怒轟行徑如虐待

近期發生多宗虐待動物事件，而日前Facebook流傳一段懷疑虐待狗隻影片。片段所見，一隻配有導盲犬裝備的狗隻，遭一名繫狗人士大力拉扯；網上有指涉事繫狗人士為香港導盲犬服務中心（下稱中心）的訓練員，事發時為訓練導盲犬的過程，引起網民批評中心在訓練導盲犬未有愛惜狗隻，更以傷害手法訓練導盲犬。東網已向該中心查詢，要求就事件回應。

網民Chester To日前於Facebook發布一條影片，片段拍攝到一隻穿着中心紅色背心的黑色犬隻，由一名穿上中心服裝並戴上眼罩的訓練員帶領進行訓練。當時犬隻打算掉頭向後走時，該訓練員立即大力拉扯導盲犬頸帶，犬隻隨即被扯至180度拖起，期間更慘叫一聲。訓練員隨即若無其事持着導盲鞍繼續訓練，而其身旁一直有一名男子觀察整個過程，但未有出手阻止。

大量網民留言怒斥該訓練員的行徑，網民Carrie Tai說：「X，咁叫教狗？使唔使咁大力扯條頸繩？睇嚟佢都唔係真有愛心，純為份人工」，另一網民Cha Sui Chan亦說：「睇得出，呢個女人好憎恨狗，一切只為錢！」此外，中心的Facebook亦遭網民洗版留言，要求中心回應事件，並批評其訓練手法。

根據中心網站指，中心於2012年1月11日成立提倡及推廣導盲犬服務本地化，增進社會互助精神及愛護動物之風氣，促進市民對弱勢社群的重視及瞭解身心障礙者的需求；當中包括推廣保護導盲犬及防止導盲犬被遺棄或虐待。