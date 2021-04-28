每5名女士1人貧血　團體倡術前血液管理減手術風險

全球有20億人、即逾3成的人口患貧血，當中以缺鐵性貧血最常見。在本港，女性患貧血較男性多出5倍，根據2016至17年的文獻資料，平均4至5名女性中便有1人是貧血患者。國際亦早有研究指出，貧血患者的手術死亡風險較非貧血患者高逾4成，有團體指，臨床的「術前血液管理」，有助減低相關風險，亦有助患者康復，同時節省醫療開支。

香港婦產科學會代表、婦產科專科醫生蔡嘉敏指，女性比男性更易出現缺鐵性貧血，與女士月經的關係尤為密切。她解釋，很多女性不自覺有月經過多的問題、即每周期血流失量多於80ml，而1ml的血當中有0.5mg元素鐵，若月經過多持續一年，每年會流失500mg元素鐵，繼而每年流失多於2.5g/dL血紅素，有機會引致貧血。蔡續指，月經過多與不同婦科疾病有關，如子宮肌瘤、子宮內膜息肉等。若然女士懷孕、生育、飲食不均衡亦有機會引致貧血。蔡提醒女士們，若然月經流量異常多，不時有大血塊、甚至血崩，影響日常生活及工作，經期時或後會感頭暈、呼吸困難和疲倦等，要及早求醫。

香港臨床血液管理學會代表、麻醉科專科醫生鄭鴻佳引述一項外國研究，指貧血患者的手術死亡風險(計手術後第30日)比非貧血患者高42%，即使輕微貧血，仍會增加手術風險、病死率及延長康復時間。將軍澳醫院於2015年至2017年曾幫助200多名大腸癌病人做術前血液管理，先評估患者的血紅素、心肺功能及營養攝取情況，再透過調整日常飲食、以物理治療提升心肺功能、以醫療技術補充鐵質或減少失血等方法，改善貧血，減少手術時輸血及其引起的併發症風險，結果發現病人術後併發症減少21.4%、輸血率由33%降至11%、住院日數亦由8日減至4日。

關於醫療技術的部分，香港臨床血液管理學會主席、麻醉科專科醫生周雨發提到靜脈注射輸鐵治療，能助患者快速補充鐵質，以便短時間內進行手術，而新一代的靜脈注射輸鐵治療的過敏反應較傳統藥物少，只需數小時便可完成。他建議，貧血患者如未能承受口服鐵丸的副作用、需要即時補鐵、妊娠已到第3期仍有嚴重貧血問題、有慢性腎病等，均可考慮這項新治療。