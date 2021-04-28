焗簽新約後月薪及離職賠償大減40%　懷孕空姐狠批國泰縮骨

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，其集團去年10月大規模裁走5,300名本地員工，幸存的機師及空中服務員簽訂被稱為「奴隸制」的加辣新合約後，如今又再面對應否自願離職的抉擇。有懷孕約4個月的空中服務員今（28日）向東網透露，她與丈夫同屬國泰員工，兩人月薪因被焗簽訂新約，而減少近40%至約一萬港元，若參加自願離職計劃，賠償亦隨之大減，狠批國泰縮骨，直言不滿有關安排，亦有不少員工寧待日後被裁，「博到時賠多啲」。

空中服務員陳小姐（化名）指出，今次自願離職計劃的賠償「賠得幾個月」，資方更以新約下的薪金作計算，賠償變相較上次裁員大減約40%，不少員工明言拒絕參加計劃，屆時或可獲較多賠償。她狠批國泰縮骨，但對今次安排不感出奇，嘆言「（公司）一路都係出呢啲招數」來縮減開支。

至於會否參加計劃，陳指出，按上次裁員經驗，資方不會立即裁走懷孕員工，故不會參加計劃。惟她表示，自己有孕數月，同是國泰員工的丈夫近日在外擔任兼職幫補家計，短期內未有經濟困難，但就擔心國泰會因自願離職人數未如理想，而再次裁員，令夫婦兩人同告失業，加劇經濟壓力，嘆言被裁「都無辦法」，未來若遇到合適的工作，亦會考慮轉行。