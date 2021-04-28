將軍澳屋邨疑遭賊人「踩線」　半百單位留可疑記號

馬鞍山恆安邨早前發生入屋爆竊案，一名獨居女子險遭潛入住所的賊人勒斃，事後發現單位大門留下可疑記號，懷疑賊人早已「踩線」預謀犯案。暴力犯罪事件引起社會嘩然，不少市民擔心不知不覺中成為賊人目標，紛紛檢查居所門戶，近日將軍澳兩個公共屋邨先後有居民留意到單位外有可疑痕迹，懷疑是歹徒留下記號，令他們寢食難安。

至今午(28日)5時許，警方接獲健明邨明日樓的居民報案，表示在多個單位外發現不明記號，擔心生命財物會受賊人威脅。警員趕至巡查現場後，確認10多個分布不同樓層的單位有類似情況，暫時未知記號來源，案件暫列求警協助，正調查記號是否屬賊人犯案所用。

另外，有網民在本周日(25日)於社交網站Facebook貼文稱在厚德邨發現可疑藍色記號，該區區議員王卓雅隨即跟進事件，她表示除已聯絡相關住戶以作了解外，亦曾登中其中一幢大廈的中層檢查，驚見至少50個單位出現藍色記號，直指情況令人擔憂。

根據她的觀察，有別於網上流傳的交叉、圓圈、剔號、星星等賊人記號，涉事單位的藍筆多以筆劃及不同長度線條為記，分析每層單位室號未見特定規律，她已經要求管理公司及相關部門加強巡邏，並仔細檢查所有單位門口有無「踩線標記」，以保障住戶安全。

恆安邨爆竊案造成人心惶惶，上周五(23日)凌晨約1時，有男賊爆門潛入恆江樓一單位，闖入睡房後「泰山壓頂」騎上姓鄺（36歲）女戶主胸口，鄺之後被枕頭掩面及緊勒頸部，不斷苦苦哀求才令賊人罷手逃去。沙田警區重案組跟進案件，發現涉事單位大門留有「X」標記，不排除屬賊人「踩線」所留，上周六(24日)根據線索，在馬鞍山以涉嫌爆竊拘捕一名37歲男子。