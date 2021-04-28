房委會去年僅出售572伙補價單位　創5年新低

資助出售房屋需補價後，方可在公開市場出售及出租。運輸及房屋局今（28日）回覆立法員書面質詢時指，目前房屋委員會已補價的資助出售單位約有61,320伙，去年補價單位創五年來最低，僅有572伙，平均每個單位要補價166萬港元；房屋協會則有128伙補價單位，創5年新高，平均每個單位要補價210萬港元。

運房局文件顯示，截至上月，房委會已補價的資助出售單位有約6.1萬伙，當中包括5.89萬伙居屋單位以及約2,370個租置單位。文件指出，房委會去年補價單位僅有572伙，較2019年少51伙。

至於房協按實用面積劃分的補價單位，當中最多實用面積為430至645平方呎，去年共涉及93伙。就住宅發售計劃及資助出售房屋項目補價單位中，由2016年至去年，以位於寶琳的茵怡花園錄得最多補價單位，共涉及354伙，至於夾心階層住屋計劃，由2016年至去年，則以位於葵青區的浩景臺錄得最多補價單位，共涉及477伙。

另外，局方亦指，上年度的地價收入大減，按年減少530億港元，地價收入只得887億元，只佔政府總收入16.3%。