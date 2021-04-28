入境處回應審計報告　對不懂刑事調查者胡亂批評深表遺憾

審計署今日(28日)發表報告，就入境處對調查假結婚、婚姻監禮人名單及辦理出生登記個案作出評論。入境處晚上發表聲明回應，就審計署指入境處需檢討處理假結婚個案的調查手法，日後加強措施追查假結婚疑犯的下落，入境處表示，對於一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象，該處深表遺憾。

入境處指，已對有蓄意規避調查的疑人進行了多方面調查及追蹤，惟多次進行突擊家訪調查不果，最終從死亡登記系統發現疑人已身故，未能繼續跟進調查。由2016年至今年3月底，該處共揭發2,635宗懷疑假結婚個案，當中有4,957名涉案的香港居民及非香港居民被拘捕。

就審計報告提及入境處婚姻監禮人名單上，有並非持有現行執業證書的律師或公證人。入境處重申，根據《婚姻條例》第5A條，婚姻登記官可委任合資格人士為婚姻監禮人。該處強調，根據《婚姻條例》第5F條，婚姻的有效性不會因婚姻監禮人的資格變更而受影響。入境處發言人表示，律師作為專業人士，應有其專業操守，倘若律師亦知法犯法，將摧毀律師的專業形象，甚至令市民對律師失去信心，影響深遠，不能忽視。

就審計報告指入境處逾期未辦理出生登記個案。入境處指，按法例履行為子女辦理出生登記是父母的責任，入境處早於2015年5月修訂跟進機制，更在2018年2月成立專責小組跟進相關個案。小組成立至今年3月，共跟進逾12,000宗逾期未辦理出生登記的個案，當中近99%嬰兒其後已完成出生登記。