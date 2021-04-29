警方「行咇易」App下月起試行　加快截查速度

為增加行動期間截停及搜查的效率，警方在下月初將分階段試行流動應用程式「行咇易(Beat App)」。該應用程式運用光學字符辨識技術，警員只需以應用程式掃描市民身份證明文件，僅需15秒即可得悉對方資料，如是否被通緝或失蹤人士等，減少前線警員通報到指揮及控制中心獲取資料的時間。「行咇易」會安裝在警員的工作手機中，相關手機的背面會刻有警徽作識別。

「行咇易」除可查閱市民證件外，亦可讓前線警員透過電子方式查核車輛及船隻的登記資料。第四代指揮及控制通訊系統特別職務隊總督察丘凱恩表示，「行咇易」先於下月5日讓各總區部分衝鋒隊、部分警區交通部率先試用，若順利會於5月下旬擴展至各總區衝鋒隊及部分總區交通部共1,200人使用，其後會於8月擴展至所有機動部隊、部分軍裝巡邏小隊及水警總區共1,600名人員。

丘又提到，該應用程式運用了「光學字符辨識技術」，讀取身份證及護照持有人的姓名、證件編號、出生日期等，亦可透過二維碼掃描往來港澳通行證(雙程證)，而其他文件則可手動輸入資料作出查詢，過程約為15秒。

同隊高級督察陳志鵬指出，為了保護市民私隱，「行咇易」不會儲存任何個人資料，每一次查詢均是直接傳送到警隊的伺服器，過程會有點對點加密，查閱完畢後亦會移除相關資料。他強調，相關手機會經多重保密，除手機設有密碼外，進入應用程式前亦須登入警隊的內聯網，而為進一步防止資料外洩，警員查閱資料時，屏幕上會有浮水印，顯示日期時間及警員編號，以便日後追查。該應用程式開啟時，手機亦不能使用截圖功能。