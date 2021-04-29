驗錯感染變種病毒　肯尼亞外傭誤送院　密切接觸者白坐疫監

一名肯尼亞女子早前被驗出帶有變種病毒而送到北大嶼山醫院，但其後又指「驗錯」。

新冠肺炎檢測頻頻出錯，連累兩名外傭無辜送院及白坐疫監！陳先生早前和朋友一同聘請兩名來自肯尼亞的人士從事外傭工作，其中一人來港後被驗出帶有N501Y變種病毒，另一人則成為密切接觸者。豈料昨日（28日）獲外傭中介告知檢測「驗錯」，並非確診個案，該名已送院的外傭隨即送回酒店；但同行的密切接觸者仍繼續於竹篙灣檢疫中心隔離。陳先生批評港府「一錯再錯」，不但檢測出錯，更漠視同行密切接觸者仍遭受隔離，「政府做事無頭無尾，好混亂，自己都唔知做緊咩」。東網正向衞生署查詢。

兩名肯尼亞外傭早前抵港後，入住何文田九龍維景酒店接受隔離檢疫，隔離期間，其中一人於本周一（26日）被指驗出新冠病毒，隨即被送入北大嶼山醫院，另一人則因乘坐同一航班，列為「密切接觸者」而送往竹篙灣檢疫中心。陳先生指，他與友人昨日下午3點收到中介通知，指早前被驗出染疫的外傭屬於「驗錯」，該外傭昨晚已返回到酒店。

陳先生指出，雖然誤當確診的外傭已出院，但自己所聘請的外傭仍在竹篙灣檢疫中心，他致電衞生署查詢，但對方稱「無驗錯的資料紀錄」；直至晚上10時其聘請的外傭仍在檢疫中心隔離。

他批評，早前有檢測中心出錯仍「有得留低」，情況已非常離譜，今次事件再一次令人感到衞生署做事混亂，「驗錯可以安排即刻出院，但衞生署竟然話無資料，唔知可以點解釋。」他更指，驗錯一事並非港府通知，而是由聘請外傭的中介公司告知，懷疑政府有心隱瞞事件。