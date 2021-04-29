公民與社會發展科教材內容曝光　有着墨公民抗命與和理非

教育局本月初公布高中通識科將改名為公民與社會發展科，並在今年9月開始，於中四年級推行。出版社「名創教育」率先出版的教師參考樣本書，為中四生將首先接觸的「一國兩制下的香港」主題。根據樣本書內容，仍有提及「公民抗命」，而在這情況下的抗命，會強調有個人或群體以俗稱「和理非」的和平、理性或非暴力方式進行，藉此凸顯行動所針對有關法例的不合理，務求引起公眾關注及支持，迫使政府修訂或廢除該法例。

當中又指出「公民抗命」的要素，指是針對某項具體的法例，而非整個法律制度、出於人的良知和正義感，以社會福祉為念，以及明白與法例抵觸，有責任受法律制裁。

至於在國家情況與國民身份認同部分，當中提到中華文化、內地山川古蹟，教學建議指教師可要求學生分享內地旅遊的經驗，及感受，以反映其國民身份認同。樣本書亦提到國家在各方面的成就，例如國際地位提升、成功舉辦過國際盛事、例如2008年的北京奧運及2010年的世界博覽會。

至於在國際地位提升方面，亦有提到中國航天科技有長足發展，而香港居民亦為國家的航天科技成就感自豪，而航天員亦曾訪港，許多香港居民都熱烈參與各項活動。

樣本書另提到內地三農問題，即農業、農村及農民問題，還有城鄉差距及區域差距等。此外，亦有論及中國的軍事實力，例如武器裝備精良，文化實力及外交實力等。