東方日報A1：國泰縮皮招招狠　瘦雞餐削人

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，去年領取港府近300億元公帑救亡後，隨即停運旗下港龍航空，並展開大屠殺式裁員，但仍未能扭轉虧蝕命運，昨日更再向員工開刀，推出不設名額的自願離職計劃，涉及機師、空中服務員及機場員工等，參加員工將獲2至6個月賠償。國泰指經營環境嚴峻，預計短中期內不會有明顯改善，故推出該計劃。惟不少員工明言賠償不吸引，將不作考慮。工會批評，國泰僅提出少至兩個月賠償，形容今次是「瘦雞餐」，促資方加碼，擔心國泰再裁員，甚至會「炒過龍」，令日後人手不足，拖慢本地航空業，甚至旅遊及零售等其他行業的復甦速度。

國泰昨日向員工發信，指疫情下營運面對挑戰，將推出自願離職計劃，申請日期至下月12日，最後上班日期則是下月31日。參加的員工按其年資，分別可獲2至6個月不等的賠償，醫療福利延長一個月，旅遊福利則延長至最多一年。

民航工會會長張樞宏指出，不少工友「一畢業就做國泰，做咗20幾30年」，為公司打拚多年，加上部分人的工資不高，今年上半年更要放無薪假，經濟壓力大增，他批評國泰以往裁員賠償普遍達6個月薪金，今次卻縮減到最少2個月，斥今次賠償是「瘦雞餐」。他認為，現時勞動市場不穩，離職的工友難在短時間覓得長工，可能要任職數份散工才足以應付日常開支，資方應「畀多少少錢」，讓離開的員工有更多時間另謀高就。

機場空運員工協會總幹事儲漢松亦指，今次賠償屬「好瘦的瘦雞餐」，部分年資較深的員工擔心難以轉行而不作考慮，促資方加碼。他續指，若今次計劃未達資方目標，國泰或會選擇裁員，擔心最終會「炒過龍」，待日後經濟復甦時，現有人手不足以應付，促資方開源節流並盡量保留人手。他又提到，港府鮮有支援業界工友，促當局提供專門的保就業計劃等。

國泰空中服務員工會主席王思敏表示，資方解釋因航班減少、人手過剩，而推出自願離職計劃，惟她批評，工會曾在去年國泰展開大裁員前，已提出有關方案，但當時未獲接納，認為現時推出「遲咗」，令部分有經濟困難的員工已經被裁。

國泰回覆本報查詢時表示，由於全球各國持續實施嚴格的旅遊限制及檢疫政策，國泰航空僅能維持基本航班，即使有關當局近期稍為放寬限制，但經營環境持續嚴峻，嚴重影響公司業務，需大幅削減航班運力，預計在短中期內不會有明顯改善。國泰續指，有見及此，並因應部分員工要求，決定向若干員工組別，包括機師、空中服務員及機場員工等，推出自願離職計劃，又指會為所有申請員工提供支援，當中包括具競爭力的離職方案。

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