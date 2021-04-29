海事博物館租約8月屆滿　新總監盼轉型探知及海洋保護

香港海事博物館是唯一獲政府直接資助的私營博物館，每年獲撥款約660萬港元作營運及維修用途，並以象徵式租金租用中環9號碼頭，博物館的租約和撥款亦將於今年8月届滿，而該館新任總監肖猷思(Prof Joost Schokkenbroek)亦於上月履新，他計劃把博物館打造成集歷史、藝術、科學於一身的世界級博物館，又對與民政事務局磋商續約感樂觀。

新冠肺炎疫情下，政府多次要求博物館閉館，海事博物館的租金、入場費等收入大跌，疫情導致博物館訪客大跌80%，幸有防疫抗疫基金補貼員工薪津，毋須裁員。肖猷思表示，隨着博物館重開，訪客人數逐漸回升，也帶動紀念品店的收入，預計8月訪客人次可回到疫情前的水平。

肖猷思博士是國際知名的海事歷史學者，曾任溫哥華海事博物館執行董事，亦是阿姆斯特丹自由大學海事歷史及傳統名譽教授。他認為，要成為首屈一指的海事博物館，就不應只注重歷史及海事科技。他正籌備太古海洋探知館項目，場地將主力海洋保護及生態教育，亦可出租予非牟利機構。該項目斥資1500至2000萬元，預計今年9月動工，明年4月開放。博物館也會投放更多資源發展社交媒體、網上商店等，他說：「我期望訪客會再次光臨，但不一定是看展覽，他們可以與朋友相聚、享受音樂、好好放鬆。」

此外，西九文化區M+博物館早前有展品被指違《港區國安法》，肖表示需時了解有關條文，強調博物館有責任基於事實、呈現真實的歷史，但亦有知法、守法的責任。