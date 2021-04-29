港府拋谷針誘因 食肆今起放寬禁令 酒吧卡拉OK等可復業

政府今日(29日)起以「疫苗氣泡」為基礎，放寬食肆的經營限制，並容許酒吧、派對房間、浴室、卡拉OK、麻雀天九耍樂場所及夜總會等6類處所有條件復業，暫至下月12日。

政府規定，食肆所有員工如已接種第一劑新冠疫苗，全部顧客使用「安心出行」應用程式，全間食肆或指定範圍，晚市堂食可以營業到午夜12點前，每枱不多於6人；而若所有員工完成接種兩劑疫苗後14天，加上顧客接種至少一劑疫苗，在使用「安心出行」下，可放寬至8人一枱、堂食延長至凌晨2點，顧客容量可達75%，宴會上限100人。

食肆員工如果因健康理由未能接種疫苗，必須向僱主提交申報表格及醫生證明書，並每7日檢測。有成年人陪同的15歲或以下人士，可以豁免用「安心出行」。65歲或以上長者，以及沒有成年人陪同的15歲或以下人士，可以選擇用紙筆登記出入。

至於酒吧，所有員工及顧客都要至少接種第一劑疫苗，顧客亦須用「安心出行」，才可以在早上5時到凌晨2時前營業，每枱限坐2人；而派對房間、浴室、卡拉OK以及夜總會恢復在早上9時到凌晨2時前營業，其中夜總會每枱限坐2人，派對房間及卡拉OK則限最多只可坐4人；麻雀天九耍樂處所的顧客不一定要接種疫苗，但限制營業時間不超過午夜12時前。