派對房顧客接種意欲低　員工拒為飯碗打針

政府透過「疫苗氣泡」將接種疫苗與禁業令掛鈎，務求以生意及飯碗逼派對房間等多個行業的從業員及顧客打針。香港派對場地協會會長林漢然今早(29日)在電台節目表示，業界主要客源以年輕人為主，加上做生意時多以預約形式，員工亦只是兼職性質，當中很多人都表示抗拒，不會為上班或光顧而打針。

林又透露其經營的公司原有約40、50人兼職員工，曾問過是否有人接種新冠疫苗，很多同事未有回應或因其他工作而退出群組，暫時亦未有任何成功預約的生意，目前業界的預訂額亦不多於2成，他亦承認放寬措施雖對生意幫助不大，但已較停業好。他批評政府針對派對房間業，反而麻雀及餐飲業界顧客不一定要打針亦可放寬營業限制，形容相當不公平，業界多次表達不滿，但當局從未派員聆聽從業人員聲音，拒絕溝通。

另一邊廂，灣仔多間茶餐廳仍然維持4人一枱，有食肆東主表示店舖面積太細，即使員工已接種疫苗，亦無可能劃分指定範圍，相信只有大型餐廳或中式酒樓能受惠。商戶亦無權逼客人用「安心出行」程式或出示打針記錄，不會考慮「疫苗氣泡」的放寬措施，寧願維持現狀。