為提高每枱客量　部分食肆多付2成薪酬聘已接種員工

新冠肺炎疫苗接種率偏低，港府為「谷針」以接種疫苗作綑綁手段，才容許食肆放寬營業限制。有飲食業人士今（29日）透露，大型食肆如中式酒樓等，較積極鼓勵員工接種疫苗，以爭取在母親節到來前擴大接待客量，但因業界僅約30%員工已打針，部分僱主甚至願意多付約20%工資，聘用已接種疫苗的員工。

餐務管理協會會長楊位醒指出，中式酒樓在疫情下經營十分困難，不但無法舉辦婚宴或團體宴會，晚市生意額更暴跌至以往的不足20%，「有10枱客都偷笑」，不少均會鼓勵員工打針，包括額外津貼作誘因等，務求可在母親節來臨前獲放寬至每枱6人甚至8人，否則長遠而言難以經營下去，故已打針的工友現時較易搵工。

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦指，近日向約50間不同種類的食肆收集意見，較小型的食店傾向維持現況，大型食肆則希望鼓勵員工打針，以提高每枱待客量。他指，業界現時僅得約30%工友打針，據其了解，有僱主甚至願意提高5%至20%薪酬，招聘已接種疫苗的工友，以一般散工時薪約60至80港元計，估計已打針的工友每小時最多可獲額外10多港元薪金。