疫苗接種證明陷兩難　醫學專家促食衞局提供統一格式醫生紙

港府為求谷針，開出放寬防疫措施或重開處所條件，要求食肆、酒吧等職員須先接種新冠疫苗，如未能接種疫苗的員工須提供醫生證明。香港醫學會表示，衞生防護中心上周四(22日)更新指引，加入多個專科醫生學會的意見，建議哪類病人不適宜打針，但沒有清楚界定何謂不穩定血壓、糖尿、慢性病等程度，亦沒有提供醫生紙的格式，為業界製造一些困難，已經去信食衞局，希望當局提供証明病人不適合接種疫苗的統一格式，並提供細節指引，解釋慢性病不穩定到甚麼程度，才屬不適合接種疫苗。

香港醫學會表示，新指引講述如果有市民患敏感病、慢性病、控制不好的疾病，應延緩接種；如果病人的膽固醇高，須同時有其他疾病病徵才可延遲打針，當中亦介紹慢性肝病、懷孕、癌症、風濕、器官移植病人應如何處理，內容比早前的指引更詳細。

醫學會表示，如果病人有慢性病，醫生須看病人的病歷和檢查，才能判斷情況是否控制得不好，或者是否需要調節治療等，但指引沒有講清楚何謂控制不好、延後多長時間打針，而指引沒有提供統一的醫生紙格式，日後可能與病人產生爭拗。