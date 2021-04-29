破欠基金特惠款項上限25年不變　工會促調升至7.6萬元

本港經濟持續下行，近月均有不少企業「捱唔住」結業並遣散員工，若員工遭拖欠薪金，可向破產欠薪保障基金申請特惠款項。有工會今（29日）表示，破欠基金是該批工友的最後希望，惟近兩年有約60%申索個案達特惠款項上限，而有關上限已長達25年無改變，意味大部分工友未能申索所有被拖欠的薪金。工會促請港府調升特惠款項上限至7.6萬港元，並改善申請及發放程序，讓工友盡快取得「救命錢」。

工聯會權益委員會表示，破欠基金過去兩年所接獲的申請數目均破3,000宗，比黑暴及疫情前的年度增加超過35%；而去年各項目的平均申索額，包括工資、代通知金及遣散費等，均高於該項目的申索上限。

該會主任丘燿誠指出，破欠基金4個項目申索上限多年不獲調整，其中欠薪特惠款項上限，更自1996年起一直維持於3.6萬港元水平，嚴重脫離現實工資水平，促上調至7.6萬港元。該會副主任鄧家彪亦指，截至去年12月底，破欠基金累積盈餘高達61億港元，估計調高上限後，每年批出欠薪特惠款項只涉及約7,000萬港元，基金有能力承擔，呼籲港府不要因經濟一時好壞，拒絕拖延檢討擴大保障範圍，直言「基金儲埋啲盈餘有咩用」。

另外，工聯會勞工服務中心2017年至今年2月間，共處理15宗申請個案，涉及187名工友，總申索金額超過1,070萬港元，惟不少工友需時長達5至6個月才能取得特惠金，與當局所指平均只需2.1周出現落差。該中心執行幹事陳逸東認為，當局應加快申請程序，若僱主簽署「無能力支付薪金聲明」，勞工處應即時展開有關程序，估計可縮減6至10周申請時間。