公屋輪候者斥現金津貼門檻過高　團體促擴大受助範圍

政府料於今年7月起向輪候公屋逾3年的合資格人士派發現金津貼，有關注團體為有機會或正申請公屋的市民對津貼意見展開調查，發現逾80%受訪者認為政府應放寬津貼限制以擴大受助範圍，更有超過95%冀津貼成為恒常津貼，長遠支援苦候上樓的基層。

關注基層住屋聯席及關注綜援低收入聯盟今(29日)表示，在本月14日至24日透過問卷調查訪問有機會或正申請公屋的市民，共收集了200份問卷，其中183份為有效問卷。聯席指出，本港公屋供不應求，公屋平均輪候時間長達5.7年。惟現時現金津貼的申請限制令大量基層不受助，例如60歲以下非長者單身人士就未能受惠。調查有23.5%的受訪者為非長者單身人士，當中81.4%有興趣申請有關津貼，可惜此等人士被津貼限制拒於門外。調查中另有42.6%受訪者所租住的單位在過去兩年都被加租，反映基層遭加租情況普遍，對其生活造成負面影響。

調查結果亦顯示，分別有82.5%及80.3%受訪者認為津貼計劃不需要設下輪候年期，以及符合首次編配公屋的要求限制。聯席建議政府應取消輪候公屋年期申請資格及編配公屋次數限制，同時就津貼計劃設立一年一次的檢討機制，令申請門檻及津貼額能緊貼社會現況，務求令更多基層受惠。